البعثة الأممية تدعو لتوحيد السلطات الليبية المسؤولة عن الانتخابات البلدية

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها ودعمها لاستئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ مارس 2019، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات.

وفي هذا الإطار، حثّت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يساورها شعور بالقلق إزاء الأنشطة الموازية الجارية، بما في ذلك نظام تسجيل الناخبين المخصص والمستخدم في ثلاث بلديات في الشرق، والذي تم إخطار البعثة بشأنه من قبل أصحاب المصلحة المحليين ببلديات الواحات.

وأضافت، أنه “في ظل استمرار التقدم الذي تشهده العملية السياسية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي نحو تأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، تشدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية اجراء الانتخابات البلدية وتكرر دعوتها إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا”.

وحثّت البعثة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

وقالت، “جرى تنظيم انتخابات المجالس منذ ديسمبر 2020 بنجاح في بلديات حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية”.

وتابعت، “تستمر العملية الديمقراطية من خلال قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المتمثل في إعادة إجراء انتخابات (سواني بن آدم) وفي ظل الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء الانتخابات في حي الأندلس وتاجوراء كجزء من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإطار القانوني القائم”.

وأضافت، “كما نُظِّمت في 11 يناير 2021 انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا، ولأول مرة برعاية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي وذلك في البلديات الثلاث لمنطقة الواحات وهي جالو وأوجلة وأجخرة”، مشيرة إلى أنها في 20 يناير، تلقت رسالة من مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، تطلب من البعثة والمجتمع الدولي الدعم والمساهمة في العمليات الانتخابية في الشرق في المستقبل.

وقالت البعثة، “إنها تحث هيئتي إدارة الانتخابات على معالجة قضية سجل الناخبين وقضية استخدام نظامين انتخابيين مختلفين كأولوية بصفة مشتركة وفي سياق أوسع لتوحيد المؤسسات”.

وأضافت، “أنه يتعين على الكيانين الانتخابيين الانخراط في مناقشات حول التعاون الفني لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا”. وكان نظام التسجيل الإلكتروني الذي وضعته اللجنة المركزية لانتخابات

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى أن المجالس البلدية منذ عام 2013 قد مكّن من إجراء 130 عملية انتخابية ذات مصداقية في مجالس بلدية في جميع أنحاء ليبيا، من بينها 34 عملية انتخابية في غرب ليبيا وجنوبها منذ عام 2018.

وقالت، “لذا ينبغي الحفاظ على هذه الإنجازات، وهذان الكيانان مؤهلان تماماً ليكونا مثالاً يحتذى في التوحيد المؤسسي وتجاوز الخلافات والانقسامات لصالح الشعب الليبي وبناء الدولة والديمقراطية”.