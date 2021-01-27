وزارة الصحة بالحكومة الليبية تنعي طبيبا توفى بكورونا

تقدمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، بالتعازي لعائلة شهيد الواجب الوطني، «حسن الصلابي » طبيب بمركز بنغازي الطبي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت الوزارة في إيجاز صحي، تشاطر الوزارة مشاعر عائلة الفقيد في هذا المصاب الأليم، من خلال استحضار وبكل فخر، ما قدمه وتقدمه الأطر الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في سبيل الإنسانية، كما تقدر مجهوداتها في التصدي لهذا الوباء، داعية الأطر الطبية الى المزيد من الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة، أن الطبيب المتوفى من أبطال فريق الجيش الأبيض و من الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأوروام بالقسم في مدينة بنغازي ومتطوع يوم لمرضى الأورام في مدينة سرت، وهو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي ويفخر به زملائه وكل العاملين معه في القسم ، مضيفة:” كان الدكتور الصلابي يقدم العلاج وجميع الخدمات الطبية والإنسانية للمرضى دون كلل أو ملل ، ويعد ثاني حالة من العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي من المتوفين أثناء جائحة فيروس كورونا”.