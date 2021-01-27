«مستجدات الساحة السياسية الليبية» محور مشاورات حمودة سيالة مع بوقادوم

مثل البحث في «مستجدات الساحة السياسية الليبية والحوارات الجارية» محورا محادثات رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي يجري زيارة لليبيا.

وخلال اللقاء، استعرض سيالة رؤية مجلس النواب المنعقد في طرابلس لمخرجات الحوارات الجارية بشأن القضية الليبية، معربًا عن شكره للجزائر لـ«الدور الإيجابي الذي تؤديه والذي يستند إلى روابط الأخوة بين الشعبين وحسن الجوار» حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».



وأكد سيالة ضرورة «إجراء الاستحقاق الانتخابي، وإعادة القرار للشعب الليبي صاحب السلطة الأصيل»، مشددًا على أن «التوافق في ظل الظروف الراهنة سيؤدي إلى النتائج ذاتها».

– بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية

وأوضح أنه لا توجد «إشكالية حقيقية» بالنسبة للمسار الدستوري، قائلًا: «من الممكن اعتماد قاعدة دستورية يتم على أساسها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية»، مشددًا على ضرورة «إنهاء المراحل الانتقالية التي سببت في ما سماه تراكم السلطات، واستبعاد إرادة الشعب من المشاركة في الحل وإنهاء الصراع».

بدوره، أكد بوقادوم «دعم الحكومة الجزائرية للشعب الليبي»، وأكد أن رؤية الجزائر تتلخص في أن «يكون الحل بين الليبيين دون سواهم»، كما أعرب عن أهمية «أمن ليبيا واستقرارها بالنسبة للجزائر، واستعداد الحكومة الجزائرية لتقديم أي مساندة قد تُسهم في حل الأزمة الليبية».

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر مجلس النواب في طرابلس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عامر عمران نصر، والنائب الثاني للرئيس محمد آدم لينو، والسفير الجزائري المعتمد لدى ليبيا عبدالقادر الحجازي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا