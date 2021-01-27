مرشح بايدن لوزارة الخارجية: التدخل العسكري في ليبيا كان كارثة

استجوبت العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي، اليوم الأربعاء، أنتوني بلينكين مرشح الرئيس جو بايدن لوزارة الخارجية.

واستجوب السناتور راند بول، أنتوني بلينكين، الذي عمل في وقت سابق نائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس “بايدن”، خلال ولاية “أوباما” الأولى، ثم تولى منصب نائب وزير الخارجية في عهد جون كيري.

وتطرق الاستجواب لدعم الحزب الديمقراطي دائمًا للتدخل العسكري في الشرق الأوسط، من حرب العراق إلى الحرب في ليبيا ثم إلى سوريا.

وقال بلينكن في الاستجواب إن ما حصل في ليبيا كان كارثة تمت بناء على معلومات استخباراتية مضللة، مضيفا أن الدرس المستفاد من ذلك هو أن تغيير النظام لا ينجح.

وأضاف بلينكن أنه كانت هناك مبالغة في تقدير فكرة وجود خلفاء قادرين على تولي السلطة في ليبيا.

وأشار الاستجواب إلى أن ما تم في عهد “أوباما”، في ولايته الأولى، من خلال سياساته المتبعة؛ أفسد التوازن القوي والمثالي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ قاموا بالمساعدة في تغيير الأنظمة وتراجعوا ولم يقوموا باختيار كل الحكومات في المنطقة.

وخلصت الجلسة، بعد الموافقة على اختيار بلينكين وزيرًا للخارجية، للتأكيد على أن السياسة الخارجية التي يطلبها السيناتور، حسب تقديره، لا تؤيد التدخل العسكري في المستقبل، وأن تغيير النظام بالقوة كان كارثة مروعة وخلق الفراغ والفوضى ومزيدًا من الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، مُطالبًا بالاستفادة من التجارب السابقة.

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