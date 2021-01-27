البعثة الأممية تطالب بتوحيد الهيئات الانتخابية في ليبيا

شدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، داعية إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وحثت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية بما في ذلك مجلس النواب على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

وتابع البيان أنه جرى تنظيم انتخابات المجالس منذ 22 ديسمبر 2020 بنجاح في بلديات حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مضيفا أن العملية الديمقراطية تستمر من خلال قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المتمثل في إعادة إجراء انتخابات سواني بن آدم وفي ظل الأحكام القضائية التي قضت بإلغاء الانتخابات في حي الأندلس وتاجوراء كجزء من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإطار القانوني القائم.

وأشار البيان إلى أن انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا قد نُظِّمت في 11 يناير 2021 ولأول مرة برعاية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي وذلك في البلديات الثلاث لمنطقة الواحات وهي جالو وأوجلة وأجخرة.

وأوضح البيان أن البعثة الأممية ترحب وتدعم استئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ مارس 2019، مبينا أنها انتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات.

ولفت البيان إلى أن البعثة يساورها شعور بالقلق إزاء الأنشطة الموازية الجارية بما في ذلك نظام تسجيل الناخبين المخصص والمستخدم في ثلاث بلديات في الشرق والذي تم إخطار البعثة بشأنه من قبل أصحاب المصلحة المحليين ببلديات الواحات، مضيفا أن البعثة الأممية قد تلقت رسالة في 20 يناير من مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة الليبية المؤقتة تطلب من البعثة والمجتمع الدولي الدعم والمساهمة في العمليات الانتخابية في الشرق في المستقبل.

وحث البيان هيئتي إدارة الانتخابات على معالجة قضية سجل الناخبين و قضية استخدام نظامين انتخابيين مختلفين كأولوية بصفة مشتركة وفي سياق أوسع لتوحيد المؤسسات، مطالبا الكيانين الانتخابيين بالانخراط في مناقشات حول التعاون الفني لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا.

وبين البيان أن نظام التسجيل الإلكتروني الذي وضعته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منذ عام 2013 كان قد مكّن من إجراء 130 عملية انتخابية ذات مصداقية في مجالس بلدية في جميع أنحاء ليبيا من بينها 34 عملية انتخابية في غرب ليبيا وجنوبها منذ عام 2018، مطالبا بالحفاظ على هذه الإنجازات، مضيفا أن هذين الكيانين مؤهلان تماماً ليكونا مثالاً يحتذى في التوحيد المؤسسي وتجاوز الخلافات والانقسامات لصالح الشعب الليبي وبناء الدولة والديمقراطية.

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