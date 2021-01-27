سيالة يبحث مع بوقادوم «دور الجزائر» في مسار الحوار السياسي

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، «مسار الحوار السياسي الليبي والدور المهم الذى تلعبه الجزائر فى هذا الصدد».

جاء ذلك خلال لقاء جمع سيالة مع بوقادوم الذي بدأ اليوم زيارة إلى ليبيا التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمود سيالة، حيث مثل البحث في مستجدات الساحة السياسية الليبية محور اللقاءين.

– «مستجدات الساحة السياسية الليبية» محور مشاورات حمودة سيالة مع بوقادوم

– بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن لقاء سيالة وبوقادوم تطرق إلى «آليات التنسيق بين البلدين الشقيقين فى العديد من القضايا المشتركة، وعلى رأسها التعاون على مجابهة فيروس كورونا المستجد».

وخلال لقائه السراج، أكد بوقادوم دعم بلاده الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن إجراء انتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، و«استعدادها للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية»، وأعرب لحمودة سيالة عن «أهمية أمن ليبيا واستقرارها بالنسبة للجزائر، واستعداد الحكومة الجزائرية لتقديم أي مساندة قد تُسهم في حل الأزمة الليبية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا