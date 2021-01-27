غضب بين المرتزقة السوريين بليبيا إثر تأخر إعادة دفعة منهم إلى بلادهم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك استياءًا جديداً في أوساط المرتزقة السوريين الموالين للحكومة التركية، والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية.

وأشار المرصد إلى أنه كان من المفترض أن تعود دفعة من المرتزقة إلى سورية أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الفائتة، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أثار غضبهم، وكان المرتزقة قد حزموا امتعتهم واستعدوا للعودة.

وأشار المرصد إلى أن قضية المستحقات المادية للمرتزقة تتصدر الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.

وأوضح المرصد أن قسما من المرتزقة يقوم بالفرار من المقرات والمعسكرات إلى الداخل الليبي ومنهم من يحاول الوصول إلى أوروبا عبر بوابة إيطاليا، وذلك بسبب عدم السماح لهم بالعودة إلى سورية وعدم إعطاءهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين تسليمهم إياها.

وألمح المرصد إلى أن عملية تسليم الرواتب تكون حصراً بعد انتهاء العقود والعودة إلى سورية، وتتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام وعلاج المقاتلين الموالية لها هناك، بينما ما تبقى يكون على نفقة المرتزقة، ويشير المرصد السوري أن أعداد المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا لم يتغير نظراً لعمليات التبديل بعودة دفعات وذهاب دفعات أخرى.

وكان المرصد السوري قد لفت في وقت سابق إلى قضية المرتزقة السوريين في الأراضي الليبية، مبينا أن عمليات التبديل للمرتزقة الموالين للحكومة التركية، عبر عودة دفعات من المقاتلين من ليبيا إلى سورية، مقابل ذهاب دفعات أخرى من سورية إلى ليبيا وفي الحالتين يتم الأمر عبر تركيا.

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