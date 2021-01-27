«حمودة سيالة» لـ«بوقادوم»: نحتاج لـ«قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس “حمودة أحمد سيالة”، وبحضور النائب الأول له “عامر عمران نصر” والنائب الثاني “محمد آدم لينو”، وزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم” والسفير الجزائري المعتمد لدى ليبيا “عبد القادر الحجازي”، وعدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الأربعاء، في مقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

ذكر بيان لـ”سيالة” أنه: “تم في هذا اللقاء مناقشة مستجدات الساحة السياسية الليبية، والحوارات الجارية، ورؤية مجلس النواب الليبي لمخرجاتها، وألقى سيالة كلمة ترحيب بالوفد الجزائري، معرباً عن شكره للجزائر حكومةً وشعباً؛ وعن الدور الإيجابي الذي تؤديه الجزائر؛ والذي يستند إلى روابط الأخوة بين الشعبين وحسن الجوار” وفق قوله.

وأضاف البيان: “أوضح سيالة رؤية المجلس؛ مؤكداً على ضرورة إجراء الاستحقاق الإنتخابي، وإعادة القرار للشعب الليبي صاحب السلطة الأصيل؛ موضحاً بأن مسألة ” التوافق” في ظل الظروف الراهنة ستؤدي إلى النتائج ذاتها، كما أوضح أن ليس هناك إشكالية حقيقية بالنسبة للمسار الدستوري، وأنه من الممكن اعتماد قاعدة دستورية يتم على أساسها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ مشدداً على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية التي سببت في ما أسماه ” تراكم السلطات” ، واستبعاد إرادة الشعب من المشاركة في الحل وإنهاء الصراع” وفق قوله.

وفي المقابل؛ أبدى وزير الخارجية الجزائري تفهم الجزائر، ودعم الحكومة الجزائرية للشعب الليبي، مؤكداً على أن رؤية الجزائر تتلخص في أن يكون الحل بين الليبيين دون سواهم، كما أعرب عن أهمية أمن ليبيا واستقرارها بالنسبة للجزائر، واستعداد الحكومة الجزائرية لتقديم أي مساندة قد تُسهم في حل الأزمة الليبية.