بوقادوم يبدي دعم بلاده اتفاق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم برفقة سفير بلاده عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين، وحضر اللقاء وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين، وأنهما اتفقا على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

وأضاف البيان أنه تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد بوقادوم على دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مبديا استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الازمة الليبية.

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