رئيس مشروعات الإسكان يتابع مشروع خط مياه الشرب بنينا – توكرة

عقد رئيس مجلس الإدارة بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، سالم البرجي، اجتماعا يوم أمس، لمناقشة مشروع تنفيذ خط مياه الشرب بنينا – توكرة، بحضور عدد من المسؤولين.

وبعد عدة مناقشات بخصوص تفعيل المشروع، لضمان وصول مياه الشرب إلى كل المناطق الواقعة بين بنينا وتوكرة، طالب البرجي الشركة المنفذة، بتقديم المستندات الإدارية والقانونية والمالية، إضافة إلى السيرة الذاتية للشركة من حيث الآلات والعمالة والمشاريع المنفذة في السابق، وذلك للتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ مثل هذه المشاريع.

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