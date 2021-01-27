الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، حضر الاجتماع وزير الاقتصاد – عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة السيد عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية السيدة نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرا لأموال الأجيال القادمة، واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.
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