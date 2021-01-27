ليبيا الان

الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، حضر الاجتماع وزير الاقتصاد – عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة السيد عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية السيدة نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي  تعد ذخرا لأموال الأجيال القادمة، واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كلهم كلاب النظام السابق ووراهم القرد قذاف الدم الي كارس في مصر هو والكيلاني وموسى موسسة الي كارس في قطر –
    ونسوا الخويلدي الي قتلوله صفاره وَعَبَد الفتاح يونس الي صفوه واللواء الشهيد ابوبكر يونس الي قتلوه وضحى بحياته على ليبيا هو واولاده وقتلوه على خاطر الفلوس – وجايين الاخوان من مصر والكلب القرضاوي وزمرته – مفسدين ومالهمش علاقة بشركة الاستثمارات الليبية وكانهم تريس ونظاف الي فالشركة يقدموا نفسهم المحاسب اللببي العام .

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  • الان الخبر مؤكد – الطائرة الرئاسية الليبية القائد من النظام السابق المحتجزة في فرنسا -تم تسليمها لحكومة تونس بأجراءات مزورة – بعد محاولة الكويتين وضع يدهم عليها بقضية رفعوها لسرقة الطاءرة و تم اسقاطها –
    واليوم وصلت الطاءرة البوينغ الرءاسيةً الليبية لمطار . قرطاج بتونس – بعد ان تم دفع امًوال للفرنسيين من الخزينة العامة لحكومة طرابلس ولكن لم يتم استعادة الطاءرة لمطارات ليبيا بطرابلس . وعلى هذا من المهم التحرك واسترجاع الطاءرة الى الحكومة الليبية قبل حدوث اي تغييرات فيها .
    زيدوا هزوا روسكم وتعاركوا عالمناصب .

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