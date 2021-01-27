الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، حضر الاجتماع وزير الاقتصاد – عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة السيد عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية السيدة نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرا لأموال الأجيال القادمة، واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.