ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 January, 2021

عقد مصطفي صنع الله صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا برئيس واعضاء مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز بقاعة الانتصار بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وتم في الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف والأعمال التي أنجزت والمشاكل والصعوبات التي تعترض خطة اعادة تشغيل المجمع.

كما تمت مناقشة النشاط العام للشركة والمشاريع المزمع تنفيذها هذا العام من تحسين وتطوير لبعض مرافق الشركة، والتي تهم العاملين مثل إعادة تحديث الصالة السكنية وبيوت الضيافة وغيرها من المرافق التي توفر بيئة عمل مناسبة للمستخدم، حيث أكد شعبان بسيبسو رئيس مجلس إدارة الشركة على ان الاعمال مستمرة بجهود العاملين وبدعم من المؤسسة من أجل تحقيق المستهدف.

واشاد صنع الله بجهود مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها من أجل إعادة تشغيل المجمع الصناعي في هذه الظروف الصعبة وقال: ” اننا نحتاج الى تشغيل مصانع المجمع بأقصى سرعة ممكنة لتلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين لتوفير العجز وسد هذه الحاجة والاستغناء عن صرف المبالغ المالية الناجمة عن الاستيراد من الخارج و ايضا توفير مادة البولي اثيلين التي يتم استخدامها في الصناعات البلاستيكية المختلفة “.