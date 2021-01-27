الارصاد: تحذير قوي من امطار جيدة ورعدية وجريان للأودية بهذه المناطق غدا

حذر خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد عدد من المناطق امطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية يوم غدا الخميس .

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فمن المتوقع هطول امطار جيدة على مناطق شمال شرق ليبيا يوم غدا الخميس الموافق 28 يناير 2021 مصحوبة بخلايا رعدية وقد تكون غزيرة على مناطق (سهل بنغازي – المرج – قصر ليبيا – البيضاء – شحات – درنة – أم الرزم – المخيلي – التميمي – القعرة – طبرق.

واشار التقرير إلى أن الامطار ستؤدي إلى جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة واحتمال سقوط حبات البرد “التبروري” على مرتفعات الجبل الاخضر. لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر.

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