مالطا تسعى لافتتاح قنصلية بمصراتة في «أقرب وقت»

أكد سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الأربعاء، سعي بلاده إلى افتتاح قنصلية في مصراتة في «أقرب وقت ممكن»، مشددًا على حرصها على «تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات».

جاء تأكيد السفير المالطي خلال زيارة أجراها رفقة القنصل العام للجمهورية المالطية في طرابلس إلى بلدية مصراتة، كان في استقباله خلالها عميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء المجلس البلدي، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

ورحب عميد البلدية بزيارة السفير المالطي مؤكدًا تطلع البلدية إلى «إسهام مالطا في مرحلة البناء والتطوير، وفتح آفاق التعاون المشترك مع بلدية مصراتة في عديد المجالات المختلفة.

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سفير مالطا يلتقي آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل،

وخلال الزيارة التقى السفير المالطي والقنصل العام آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل داخل ديوان بلدية مصراتة، حيث ناقش الاجتماع سبل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب بأنواعه، واستعراض «دور ليبيا مع البعثات الأوروبية في الجهود المبذولة لإنهائها».

وفي ختام الزيارة، توجه السفير المالطي وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمقر الشركة الليبية للحديد والصلب للقاء رئيس لجنة إدارة الشركة، وعدد من المسؤولين، كما زار المسؤول المالطي المنطقة الحرة مصراتة.

يشار إلى بحث وفد دبلوماسي من مالطا في ديسمبر الماضي، مع المجلس البلدي مصراتة افتتاح قنصلية مالطية في مصراتة وتدشين خط جوي بين مطاري فاليتا ومصراتة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المدينتين.

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