«لجنة قانونية» تبحث ترقيات موظفي وزارة الداخلية بالحكومة الليبية

عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية اجتماعها الأول للعام 2021 ميلادي، برئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة العقيد أحمد امعدي.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الإدارة بديوان وزارة الداخلية – فرع قرنادة كل من: عبدالحفيظ جمعة علي . مندوب وزارة العمل والتأهيل في اللجنة، سعد محمد محمود عضو اللجنة، وفوزي اطوير عضو اللجنة، وناصر حمد فكرون عضو اللجنة، امراجع حسين حمي العضو القانوني للجنة، سمير محمد بوربيعة مقرر اللجنة، وعقيد فتحي عبدالسلام المرتضي . عن إدارة الشؤون الإدارية.

وراجعت اللجنة محضر الاجتماع السابق وما اتخذ فيه من إجراءات في حق جميع الموظفين المتقدمين بإجراءاتهم، وتمت مناقشة تسوية أوضاع عدد من الموظفين المقدمة طلباتهم وإجراءاتهم للعرض على اللجنة، بإلاضافة إلى النظر في الترقيات السنوات السابقة المستحقة للموظفين.