غرس الله يطالب برفع قضية ضد تقسيم ليبيا

وجه الأكاديمي والدبلوماسي الليبي محمد غرس الله، نداءا ومناشدة عاجلة إلى مجلس القضاء الأعلى في ليبيا ونقابة المحامين الليبيين ببدء رفع قضية ضد تقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم.

وقال غرس الله في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”ادعو مجلس القضاء الأعلى في ليبيا، وادعو نقابة المحامين الليبيين، معقل الوطنية الحقة، أن يباشروا رفع قضية ضد تقسيم ليبيا لثلاثة اقاليم، وضد التثليث السياسي للبلاد والعباد، والموارد والامكانيات، إنني اخاطب- في كل قانوني ليبي- الضمير الوطني واستقلالية القضاء، ويمكن لنا أن نجمع التوقيعات، لتباشروا رفع قضية لإبطال قانوني، لما يتم طبخه خارج البلاد، بإدارة الأجانب ودول الهيمنة واذرعها”.

وتابع غرس الله، :”ايها القانونيين، بكل تنوعاتكم، ليبيا الواحدة تستغيث بكم، وهذا هو زمان ووقت الموقف، فلا تخذلوا ليبيا، واثبتوا للوطن، وللعالم وللعرب قوة مؤسسة القضاء والمحاماة، وحضورها الوطني. أن ليبيا تنتظر منكم هذا الموقف، وزملائكم القانونيين في المنطقة العربية، بالتأكيد ينتظرون منكم أن تتقدموا الصفوف اليوم لمنع تقسيم ليبيا ومنع وضع وتأسيس مشروع التفتيت، ويجب أن تكونوا على مستوى التحدي الوطني، وأنتم أهل لذلك، أنه والله لعار كبير ان تصمتوا وتتفرجوا على تقسيم ليبيا. أيها القانونيين، انكم تمثلون ضمير الوطن، وانتم حراس العدالة وانفاذ القانون، لم يعد مبررا ان تتفرجوا على ما يفعله الصغار أدوات ومطايا الهيمنة ببلادنا”.

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