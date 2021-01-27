مصر تؤكد استعدادها للتعاون مع كوبيش لإنجاح مهمته في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد إدريس، التقي عبر وسائل التواصل المرئي مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “يان كوبيش”.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن إدريس قدم خلال اللقاء التهنئة لـ”كوبيش” على تعيينه في منصبه الجديد، مؤكدا على تطلع واستعداد مصر التام للتعاون والتنسيق معه خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته في تحقيق للسلام والاستقرار في ليبيا الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقاتها العميقة الخاصة مع ليبيا وشعبها الشقيق.

وتابع البيان أن اللقاء تضمَّن استعراض الرؤية والجهود المصرية المتواصلة في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والاجتماعات التي استضافتها مصر لدعم المسارين الأمني والدستوري.

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