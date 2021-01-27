الدغاري: انعدام الإرادة الدولية يهدد احتمالات حل الأزمة الليبية

رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن عدم وجود إرادة دولية ضاغطة على أطراف النزاع الليبي يهدد أي تقارب محتمل للخروج من الأزمة الليبية.

وقال الدغاري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الجهود المبذولة التي تقوم بها البعثة الأممية لا تحظى بالنزاهة والشفافية منذ بدايتها لإنهاء الانقسام وإبعاد شبح تقسيم التراب الوطني، لافتا إلى أن عودة الصراع المسلح بات يلوح في الأفق ويبدو واضحا في تعثر تطبيق ما تم التوصل إليه من خلال المسار الأمني والعسكري خلال الآجال المحددة وبعد مضى مهلة الـ 90 يوما لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وفتح الطرق وسحب القوات والميليشيات المسلحة إلى مواقعها.

وأوضح الدغاري، أن عدم وجود إرادة دولية ضاغطة على أطراف النزاع الداخلي الليبي التي تملك السلاح وتعمل على إفشال أي مساعي للتحول السلمي للسلطة لبناء دولة المؤسسات، ودون كبح جماح كل الدول المتدخلة بشكل سلبي سياسيا أو عسكريا في صراع المصالح والنفوذ، يهدد أي تقارب محتمل للخروج من الأزمة الليبية وكذلك قد يؤدي إلى تقويض بقية المسارات الموازية وفي مقدمتها الخاص بالقاعدة الدستورية الذي تم التوافق علية في الغردقة بجمهورية مصر العربية والتي تمهد الطريق أمام الشعب للذهاب إلى اختيار سلطته التشريعية والتنفيذية وبإرادته الحرة.