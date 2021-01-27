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توقيع عقود تغذية مناطق غرب البلدية بمياه النهر الصناعي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وقعت بلدية بنغازي عقود تغذية للمناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة، من مصادر مياه الشرب بمنظومة النهر الصناعي.

وسيتم خلال الأيام القادمة تسليم كافة الشركات المتعاقد معها مواقع هذه الأعمال للبدء في التنفيذ، وفقا للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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