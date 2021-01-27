توقيع عقود تغذية مناطق غرب البلدية بمياه النهر الصناعي

وقعت بلدية بنغازي عقود تغذية للمناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة، من مصادر مياه الشرب بمنظومة النهر الصناعي.

وسيتم خلال الأيام القادمة تسليم كافة الشركات المتعاقد معها مواقع هذه الأعمال للبدء في التنفيذ، وفقا للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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