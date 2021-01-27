«سفير مالطا»: بلادنا مهتمة بتطوير علاقاتها مع مصراتة

استقبل عميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء المجلس البلدي صباح اليوم الأربعاء 27 يناير بديوان البلدية كلا من: “سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، والقنصل العام للجمهورية المالطية في طرابلس.

ورحب عميد مصراتة بزيارة السفير مؤكدا على تطلعهم إلى إسهام مالطا في مرحلة البناء والتطوير، و فتح آفاق التعاون المشترك بين مالطا وبلدية مصراتة في العديد من المجالات المختلفة، وفق قوله.

من جانبه عبر السفير المالطي عن شكره و امتنانه لعميد البلدية، و الأعضاء على حسن الاستقبال، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وأنها تسعى لافتتاح القنصلية المالطية في أقرب وقت ممكن.

كما التقى السفير والقنصل العام آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل داخل ديوان البلدية، حيث تمت مناقشة سبل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب بأنواعه، واستعراض دور ليبيا مع البعثات الأوروبية في الجهود المبذولة لإنهائها، وفقاً لبيان البلدية.

وفي ختام زيارته لبلدية مصراتة توجه السفير المالطي وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمقر الشركة الليبية للحديد والصلب للقاء رئيس لجنة إدارة الشركة، وعدد من المسؤولين، كما زار المنطقة الحرة مصراتة.