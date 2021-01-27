السراج: الوقت أصبح مناسباً لمساهمة الشركات الكورية بمرحلة البناء والتنمية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا لي سانغ سو.

السراج رحب بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بالسفير الكوري الذي تم اعتماده السبت الماضي سفيرًا مفوضًا فوق العادة لجمهورية كوريا، مؤكدًا على ما يربط البلدين من علاقات تعاون، ومتمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.

وأعرب عن تطلعه إلى مساهمة كوريا والدول الصديقة في مرحلة البناء والتنمية، حيث تعمل حكومة الوفاق على تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بصورة فعالة.

وقال رئيس المجلس: “إن الوقت أصبح مناسبًا لمساهمة الشركات الكورية في هذه المرحلة وأن تعجل بالعودة لاستكمال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها خاصة في مجال الكهرباء، وفقًا لما تم التفاهم بشأنه في اجتماعات سابقة”.

من جانبه عبّر السفير الكوري أكد على اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن للشركات الكورية تجارب ناجحة في ليبيا، وهي حريصة على الإيفاء بالتزاماتها واستكمال تنفيذ تعاقداتها في أسرع وقت ممكن، والمساهمة بفعالية في المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، إضافة لمشاريع التنمية المختلفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية