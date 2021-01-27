ليبيا الان

اجتماع عربي طارئ لتحديد استراتيجية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، يوم 8 فبراير، بطلب من مصر والأردن، لتحديد استراتيجية بشأن ليبيا ودفع سبل الاستقرار فيها.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الطارئ ترتيب الأولويات العربية بعد المصالحة الخليجية.

وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، في يونيو الماضي، أنّ “التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا”، وشددوا على “رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا”.

ورحّب الوزراء “بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا”، ودعوا إلى “وقف إطلاق نار فوري” بين الفرقاء، وشددوا على “أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا والالتزام بوحدة وسيادة الدولة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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