التويجر يطالب بالاحتكام للشعب من خلال الانتخابات وترك أمر المحاصصة للشعب بإقراره أو رفضه

ليبيا – رأى مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر أن اتساع دائرة الغضب لما حدث في بوزنيقة هو أمر طبيعي.

التويجر قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن اتساع هذه الدائره هو ردّ على انحراف المسار السياسي عن طريقه ومخالفته للمأمول منه، وهو تثبيت وقف إطلاق النار والذهاب في المسار الديمقراطي من خلال إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وطالب بأن “يتم الاحتكام إلى الشعب من خلال الانتخابات، وليترك أمر المحاصصة للعملية الانتخابية بإقرارها أو رفضها، وذلك خشية انهيار الحوار السياسي برمته وهذا ما لا نتمناه”، كما صرح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية