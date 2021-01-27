مصرف الوحدة يقدم «تسهيلات مالية» لإنشاء مبنى إداري جديد لـ«البريقة»

اتفقت شركة البريقة لتسويق النفط مع مصرف الوحدة على تقديم تسهيلات مالية لصالحها؛ بهدف إنشاء مبنى إداري جديد على أرض مملوكة لها، يتمكن من خلالها المصرف من تقديم مختلف الخدمات المصرفية لمستخدمي الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري بمقر الشركة بطريق المطار، وضم كلًا من رئيس لجنة الإدارة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة ومدير عام الشؤون المالية والمستشار القانوني للجنة وبعض المختصين بشركة البريقة ونائب مدير مصرف الوحدة، وفق بيان لشركة البريقة.

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وتطرق الاجتماع إلى العراقيل والصعوبات المالية التي تخص الأعمال المصرفية، ووضع الحلول لها بما يتماشى والمشاريع المستقبلية التي تخص الجانبين.

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