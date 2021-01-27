المنظمة النرويجية للاجئين في زيارة لمراقبة الشؤون الاجتماعية بقمينس

قمينس 27 يناير 2021 (وال)- قامت المنظمة النرويجية للاجئين، بزيارة لمكتب مراقبة الشؤون الاجتماعية ببلدية قمينس، ولقاء مراقب الشؤون الاجتماعية قمينس خالد أبو زيد والعاملين بالمراقبة.

هذا وبحث مراقب الشؤون الاجتماعية قمينس خالد أبو زيد، مع عضو المنظمة النرويجية وسيم اللافي، سُبل مساعدة الأسر المحتاجة والنازحين في داخل النطاق الإداري، لعمل مراقبة الشؤون الاجتماعية بقمينس، وذلك عن طريق الكشوفات والسجلات الموجودة في منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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