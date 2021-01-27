البعثة تدعو لتوحيد السلطات الانتخابية المسؤولة عن الانتخابات البلدية

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية الليبية، المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية، في ظل استمرار التقدم الذي تشهده العملية السياسية من خلال ملتقى الحوار السياسي.

وطالبت البعثة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، إضافة إلى دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي، كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

ورحبت البعثة باستئناف الجيل الثاني من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا منذ مارس ألفين وتسعة عشر، موضحة أنها انتخابات بالغة الأهمية لدعم الحكم الديمقراطي على مستوى البلديات.

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