ليبيا الان

اجتماع أمني موسع  بمديرية أمن توكرة لبحث أخر المستجدات الأمنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد اليوم الأربعاء ، اجتماعا أمنيا موسعا قاعة الاجتماعات بمقر مديرية أمن توكرة ضم كلاً من مدير أمن توكرة العقيد فوزي المهدي قويدر  و مساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة ورؤساء الاقسام والمراكز والوحدات الأمنية بالمديرية .

 

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، ارتكز الاجتماع علي تكثيف التواجد الأمني  بشكل متواصل والتنسيق الكامل والتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء والتواجد الأمني  و كذلك تم التنسيق بخصوص إقامة جمع صباحي لكافة القوة العمومية من أليات و أفراد تابعين للمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.

.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك