اجتماع أمني موسع  بمديرية أمن توكرة لبحث أخر المستجدات الأمنية

عقد اليوم الأربعاء ، اجتماعا أمنيا موسعا قاعة الاجتماعات بمقر مديرية أمن توكرة ضم كلاً من مدير أمن توكرة العقيد فوزي المهدي قويدر و مساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة ورؤساء الاقسام والمراكز والوحدات الأمنية بالمديرية .

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، ارتكز الاجتماع علي تكثيف التواجد الأمني بشكل متواصل والتنسيق الكامل والتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء والتواجد الأمني و كذلك تم التنسيق بخصوص إقامة جمع صباحي لكافة القوة العمومية من أليات و أفراد تابعين للمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.

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