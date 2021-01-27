النمروش: البرامج التدريبية ستتواصل مع الحليف التركي

ليبيا – أكد وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش استمرار البرامج التدريبية التي تنظمها وزارته مع من أسماه بـ”الحليف التركي”، والتي يشرف على تنفيذها الجيش التركي، في إطار ما وصفها بـ”مذكرة التعاون الأمنية العسكرية التي أبطلها القضاء الليبي.

النمروش الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي قال إن 1300 من مسلحي الوفاق يكملون تدريبات قدمتها لهم القوات المسلحة التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا، بهدف الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

وأضاف أن التدريبات تضمنت برامج متخصصة لرفع مستوى أفراد حكومة الوفاق إلى للمعايير الدولية، في 18 برنامجًا مختلفًا من ضمنها مكافحة الإرهاب وإزالة الالغام.

وأشار إلى أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا.

وأكد النمروش أن البرامج التدريبية ستتواصل في الأكاديميات العسكرية التركية لجزء من الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم في الكلية العسكرية بطرابلس.

النمروش قال إن 1000 من مسلحي الوفاق تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليًا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.