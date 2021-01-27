إخلاء السكن الطلابي بجامعة النجم الساطع من القوة العسكرية المتمركزة بداخله

أخبار ليبيا24

أخلت القيادة العامة للقوات المسلحة مقر السكن الطلابي بجامعة النجم الساطع بالبريقة، من القوة التي كانت تتمركز داخله بعد تكليفها الأشهر الماضية بحماية الحقول النفطية.

وأكد، مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، رياض الشهيبي، إخلاء مقر مبيت الطلبة بجامعة النجم الساطع (الداخلي) بالبريقة، من القوة التي كانت تتمركز هناك بعد تكليفها الأشهر الماضية بحماية الحقول النفطية.

وقال الشهيبي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن عملية الإخلاء جاءت بتعليمات القيادة العامة وآمر القوات الخاصة، اللواء عبدالسلام الحاسي، وبالتنسيق مع آمر الكتيبة (302 صاعقة) المقدم عيسى ذاوود القابسي.

وأوضح الشهيبي، أن القوات الخاصة تقدم الشكر لمسؤولي الجامعة، متمنياً لكافة الطلاب التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أنهم كمؤسسة عسكرية تحت التعليمات العسكرية وفي خدمة الشعب.

وكانت، جامعة النجم الساطع، طالبت في وقت سابق الجهات المختصة وآمر القوات الخاصة، اللواء عبدالسلام الحاسي، بإخلاء مقر بيت الطلبة، بسبب انطلاق العام الدارسي وعدم توفر محل مبيت للطلاب، الذين واجهتهم مصاعب كثيرة، بسبب تمركز القوة داخل المقر.