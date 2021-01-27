الثني يشيد بدور الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا

أشاد رئيس الحكومة عبد الله الثني، بدور الطواقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي في مكافحة جائحة كورونا، خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، هذا وناقش الجانبان، نسب الإنجاز في مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون، ومستشفى جراحة القلب بالهواري، إضافة إلى ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج.

من جهته أكد عقوب لرئيس الحكومة أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية عملها خلال الفترة القادمة، بناء على المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية الطبية، الخاصة بمتابعة المراكز الصحية.

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