الزبيدي: آلية تقسيم المناصب بالمحاصصة المناطقية تعد إهانة لليبيين واستخفاف بهم

ليبيا – أكد أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن الجبهات المعترضة على آليات اختيار المناصب السيادية لا يستطيعون تعطيل المسار.

الزبيدي وفي تصريح لقناة “الغد” المصرية اليوم الأربعاء أوضح أن بعض القوى في طرابلس يرفضون التفريط في المصرف المركزي الذي تحول إلى سيطرة إقليم برقة، خاصة أن المصرف المركزي كان يوفر دعمًا ماليا لتلك القوى.

وبيّن أن آلية تقسيم المناصب تعد إهانة لليبيين واستخفاف ونظام المحاصصة تم إلغاؤه منذ زمن.

الزبيدي أشار إلى أن إقليم فزان ظُلم في التقسيم، بينما سيطر إقليم طرابلس على أغلب المناصب المهمة والمؤثرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية