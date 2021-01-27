بوقادوم يزور طرابلس ويؤكد للسراج دعم الجزائر لإجراء الانتخابات الليبية المعلن عنها

أخبار ليبيا24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، رفقة السفير الجزائري بليبيا، عبد القادر حجازي، وعدد من المسؤولين الجزائريين، وذلك في حضور وزير الخارجية، محمد سيالة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري على دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأبدى بوقادوم استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.