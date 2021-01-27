بلدية وازن: إصابات كورونا ستزداد بعد فتح معبر ذهيبة مع تونس

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي وازن حسام علي اليوم الأربعاء إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلدية بلغ 40 حالة، وازداد تسجيل الحالات بعد فتح معبر ذهيبة مع تونس.

علي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن هناك مركز عزل واحد في البلدية بعدد 6 أسرّة، وفريقًا للفلترة وآخر للعزل، مؤكدًا أن جل الأهالي يضطرون للذهاب إلى مدينة نالوت للعلاج؛ نظرًا لافتقار كل الإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة والمستلزمات والأدوية.

وبيّن علي أن وقود البنزين لم يتوفر في المحطات من قبل عام 2011، ويباع في السوق السوداء، بينما يتوفر الغاز إلى حد ما، والسيولة النقدية تتوفر من حين إلى آخر بسقف سحب 500 دينار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية