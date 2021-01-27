توحيد عمل شركة الخطوط الجوية الليبية شرقا وغربا

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد اسباقة، الاتفاق على توحيد عمل الشركة شرقا وغربا، على أن يتم البدء بتفعيل جدول رحلات موحد بين مدينتي بنغازي وطرابلس.
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قناة ليبيا
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