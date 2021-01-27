ليبيا الان

توحيد عمل شركة الخطوط الجوية الليبية شرقا وغربا

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد اسباقة، الاتفاق على توحيد عمل الشركة شرقا وغربا، على أن يتم البدء بتفعيل جدول رحلات موحد بين مدينتي بنغازي وطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك