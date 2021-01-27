بلدية بنغازي تتعاقد على تغذية الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي 

وقعت بلدية بنغازي يعُقود تَغذية للمناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجُزء الغربي للمدينة من مصادر مياه الشُرب لمنظومة النهر الصناعي،وهذه المناطق هي الهواري ،القوارشة ،النواقية ، الفعكات ، اللويفية ، الحليس، بوفاخرة ،بودريسة ،أم مبروكة والمناطق المُجاورة لها ،التي تُعاني من عدم توفر مياه الشرب طِيلة السنوات الماضية ،و تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني .

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية، في إيجاز صحفي بأنه تم تقسيم هذا العمل إلى 10 مراحل ، بحيث تم التعاقد مع شركة في كُل مرحلة لضمان سُرعة الإنجاز ، وأنه خلال الأيام القريبة القادمة سيتم تسليم كافة الشركات المُتعاقد معها مواقع هذه الأعمال والبدء في التنفيذ ، وإن مدة التنفيذ ما بين 90 إلى 180 يوم وقُطر مواسير المياه المُستخدمة 300مم ،400مم ،600 مم على حسب كُل مرحلة من المشروع .

وقد تعاقدت البلدية سابقا على تغذية الجُزء الشرقي من المدينة وإنتهت من تنفيذ أغلب الأعمال الإنشائية وقامت بتوريد الأجهزة والمُعدات الكهروميكانيكية وبصدد تركيبها بالتنسيق مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي .