الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للإستثمار

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء باعتباره رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية آليات توحيد المؤسسة الليبية للااستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرًا لأموال الأجيال القادمة.

واستعرض المجتمعون المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.

هذا وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية