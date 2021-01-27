الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للإستثمار

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء باعتباره رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية آليات توحيد المؤسسة الليبية للااستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرًا لأموال الأجيال القادمة.
واستعرض المجتمعون المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الثني على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.
هذا وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
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