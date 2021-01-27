خلال لقائه بكاجمان.. السفير الفلبيني يطالب بصرف مستحقات العاملين الفليبيين في ليبيا بالدولار

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان اليوم الاربعاء القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو.

الجانبان أكدا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على عمق العلاقات بين ليبيا والفليبين، والتي لم تغادر سفارتها ليبيا رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد.

بدوره، أوضح قاتو أن عدد العاملين الفلبينيين في ليبيا وصل إلى حوالي عشرين ألفًا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات.

وقدم القائم بالأعمال شرحًا حول ظروف العاملين في القطاع الصحي الذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة وبالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بالكورونا توفيت منهن ست ممرضات.

وطالب القائم بالأعمال الفليبيني بأن يتم صرف مستحقات العاملين الفليبيين في ليبيا بالعملة الصعبة؛ نظرًا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

من جهته، أبدى كاجمان تقديره لجهود العاملين الفليبيين في ليبيا، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع هؤلاء العاملين، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 سنة في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية