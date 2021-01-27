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وفد وفد شركة “دايو” لـ كاجمان: مستعدون للعودة فورًا لإتمام محطة الزويتينة بمجرد دفع التعويضات اللازمة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان اليوم الاربعاء سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا سو سانغ لي، رفقة وفد من شركة “دايو” الكورية.

جانب من اجتماع كاجمان مع شركة دايو الكورية

 

كاجمان أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق حرص المجلس الرئاسي على تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية، على المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية، خاصة في قطاع الكهرباء.

من جهته، أكد السفير الكوري الرغبة الأكيدة للشركات الكورية في العودة لاستئناف أعمالها التي توقفت بسبب الظروف الأمنية، مشيرًا إلى أن عودة شركة “دايو” تعتبر انطلاقة لهذه العودة.

وأبدى وفد شركة “دايو” استعداد الشركة للعودة فورًا لإتمام مشروع محطة الزويتينة بمجرد دفع التعويضات اللازمة.

وأكد كاجمان أهمية مباشرة العمل في محطة الزويتينة وترحيبه وسعيه لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة لمباشرة عملها.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لا يحق لاي شخص او جهة الحديث عن تعويضات الى شركات اجنبية يا سراق فبراير يا خونة

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