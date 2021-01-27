الحويج يجتمع بشأن منح أذونات العمل للمنظمات الدولية

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اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية “المؤقتة” الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الوطنية لمنح أذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية ورئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني، مبروكة بالتمر.

وتناول الاجتماع البحث في وضع آليه لمنح الأذونات للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة أو الراغبة في العمل بليبيا، بما لا يمس السيادة الوطنية، وأن تكون خطط وبرامج المنظمات الدولية غير الحكومية وفقاً لاستجابة والاحتياجات الضرورية للبلاد.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن يكون للمنظمات الدولية غير الحكومية خطط وبرامج واضحة لكي يتم التنسيق والتعاون والشراكة مع المجتمع المدني.