معهد “بروكينجز”: “الحكم المحلي” بوابة الحل للأزمة الليبية

نشر معهد “بروكينجز” ورقة بحثية تناولت بعض الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة في ليبيا، والبدء بمرحلة الاستقرار، عبر المباشرة بترتيبات الحكم المحلي.

وركّزت الورقة البحثية على أهمية الحكومة المحلية، ورأت أنه كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة قد نُفذت في وقت مبكر، لتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفرقاء الليبيين والوسطاء الدوليين ابتعدوا عن معالجة القضايا الخلافية سياسياً وفشلوا في معالجة الحكم المحلي في الإعلان الدستوري للعام 2011 واتفاقية الصخيرات الموقعة في ديسمبر العام 2015.

وعن المؤسسات، أوضحت الورقة أن هناك فرصة الآن لإنشاء مؤسسات تدعم نظاماً أكثر فاعلية للعلاقات ويمكن أن تحافظ على دولة ليبية قابلة للحياة، وفق التوزيع العادل للموارد بين الأقاليم الثلاث في ليبيا.

وتطرّق المعهد، إلى ملف الجنوب، مؤكدا حرص الأهالي هناك بمكوناتهم المختلفة، على الحكم المحلي، وإرساء نظام لا مركزي، داخل دولة موحدة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المحلية.

ولم تغفل الورقة البحثية، المناطق التي تتواجد فيها الحقول النفطية، حيث أكدت على ضرورة أن تستفيد من عائدات الموارد واعتماد سلطة تنفيذية شبه رئاسية وتمثيلية إقليمية، إضافة إلى زيادة حصة ممثلي الشرق والجنوب في الغرفة التمثيلية بالهيئة التشريعية.

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