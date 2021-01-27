“صنع الله”: احتفظنا بأموال مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي لعدم ذهابها إلى اللصوص

ادعى رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي لضمان استخدامها في بناء ليبيا وخدمةً لشعبها وعدم ذهابها إلى اللصوص.

وقالت مؤسسة النفط في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال لقاء صنع الله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان: تمت مناقشة عدة جوانب كان أبرزها التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شحّ الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال قطاع النفط في ليبيا.

وزعم صنع الله: “يربط ليبيا بالاتحاد الأوروبي علاقات تاريخية قوية، ويجب أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام، لتبادل التعاون الاقتصادي بين ليبيا ودول الاتحاد، كما أن أي تأثيرات في ليبيا ستلقي بظلالها على أوروبا والعكس، ومنها على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية، وتهريب المحروقات، وغيرها من الجوانب الهامة، التي تحتّم على المجتمع الدولي خاصةً دول الاتحاد الأوروبي لقربها الجغرافي تقديم الدعم اللازم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، لأنه باستقرارها دون أدنى شك ستستقر الدول الأوروبية”.

وادعى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مؤكداً على ضرورة تحييدها عن أي تجاذبات سياسية كمؤسسة سيادية تهم كل الليبيين، مثمناً الدور الكبير الذي لعبه مؤتمر برلين والدعم المقدّم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبيانات والقرارات التي تم إصدارها لأجل تحّييد المؤسسة والحفاظ على كيانها ووحدتها وتجنيبها لأي صراع سياسي، لأجل الشعب الليبي والأجيال القادمة، على حد قوله.

وفي ختام اللقاء أكد السفير أنطونيو على أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال هذه الزيارة الهامة للمؤسسة الوطنية للنفط يعطي رسالة للجميع مفادها استمراره في تقديم كل الدعم لهذه المؤسسة العريقة التي لطالما حافظت على ثروة الشعب الليبي وتمسكّت بالثوابت الوطنية طيلة الأعوام الماضية برغم كل التحديات، وفق ادعائه.