نقص معدات بمركز العزل تراغن.. ومناشدات للتدخل

يشهد مركز العزل في مستشفى تراغن التعليمي استقرارا ملحوظاً، وباتت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المركز محدودة، لكن المركز يعاني من نقص في مواد التشغيل ومستلزمات الوقاية.

ويُقدم المجلس البلدي تراغن، وجهات عامة وخاصة، مستلزمات طبية ووقائية في محاولة لمساندة المركز ومعالجة العجز الحاصل فيه، إلا أن العاملين يرونها محدودة، إضافة لقلة مواد الفحص للمصابين، مناشدين وزارات الصحة إمدادهم بالإمكانات.

وأجرى المركز حتى الآن 500 مسحة لحالات الاشتباه، 95 موجبة شفي منهم أكثر من 65 حالة، فيما لا تمثل هذه الأرقام العدد الحقيقي للحالات التي تحتمل إصابتها، نظرا لمحدودية مواد التشغيل.

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