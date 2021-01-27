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الفليبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالعملة الصعبة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بلغ عدد العاملين الفليبينيين في ليبيا نحو 20 ألفًا يعملون في قطاع الصحة وغيرها من المجالات الأخرى، على ما أفاد القائم بأعمال سفارة الفليبين لدى ليبيا ألمار قاتو، الذي طالب بصرف مستحقاتهم بالعملة الصعبة، نظرًا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وكشف قاتو، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الأربعاء، إصابة 126 ممرصة فليبينية تعمل في ليبيا بفيروس «كورونا المستجد»، توفيت منهن ست، قائلًا: «العاملةن الفليبينيون استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك جائحة كورونا».

 – سفير الفلبين يرفع توصيات إلى حكومة بلاده لمساعدة مواطنيه في ليبيا

بدوره، أبدى كاجمان «تقديره لجهود العاملين الفليبينيين في ليبيا»، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاعهم، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 عامًا في ليبيا، حسب بيان لمكتب المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة وزراء حكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن لقاء كاجمان مع المسؤول الفليبيني أكد «عمق العلاقات بين ليبيا و الفليبين، التي لم تغادر سفارتها ليبيا، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • للاسف العمال والعاملون في ليبيا سيتم صرف مستحقاتهم بالعملة الليبية وليس باي عملة اخرى .
    وسيتم تقييم الاعمال من ادارة المراقبة والمحاسبة المالية في شءون ادارة الحكومة .
    حيث صدرت بعض البيانات بان هناك ليبيين متزوجين من فلبينيات وجنسيات اجنبية للحصول على عملات اجنبية وبيعها فالسوق السوداء بأسعار مخالفة لشروط البنك المركزي الليبي . وهذا يضر بالاقتصاد الليبي بشكل عام .
    والحكومة شكلت فرق امّنً وتحري بملاحقة اي تجار سوق سوداء داخل البلاد .

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