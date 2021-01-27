مركز الرقابة.. “صمام أمان” في وجه تُجار الغذاء الفاسد

لم يغب الأمن الغذائي عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، إذ وضع المركز رفقة جهاز الحرس البلدي ملاحقة المخالفين من أصحاب الأنشطة الغذائية والدوائية نصب عينيه ولم تتوقف جولاته التفتيشية على مدار اليوم.

تشهد عديد المناطق هذه الأيام حملات تفتيشية طالت محال المواد الغذائية وبيع اللحوم والمخابز والصيدليات منها في قصر بن غشير وعين زارة والفرناج في طرابلس، إضافة إلى مناطق الجفرة ووادي الشاطئ ودرنة، والتي رصد خلالها مخالفات بالجملة وأغذية وأدوية منتهية الصلاحية إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

وقدّم أعضاء المركز وبعد تشخيصهم للحالات داخل مراكز الأنشطة التجارية، تقارير مفصلة لجهاز الحرس البلدي لاتخاذ القرارات في حق المخالفين بالإغلاق وتوجيه النصائح للبعض باتّباع الإرشادات الضرورية.

ولم يتأثر هذا العمل المتواصل بالأزمات التي حلت بالبلاد وهو ما يعطي دلالة على أن العاملين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي قدّموا مصلحة البلاد وصحة المواطن على كل الحسابات، فسلامة الغذاء والدواء تأتي في المرتبة الأولى لتوفير حياة صحية وآمنة للمواطن الذي حاصرته الهموم وانعدام الأمن والاستقرار في كثير من الأحيان.

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