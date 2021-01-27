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سفير الفلبين لـ«كاجمان»: نريد صرف مستحقات العاملين الفلبيين في ليبيا بالعملة الصعبة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طلب القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا “ألمار قاتو”، بصرف مستحقات العاملين الفلبيين في ليبيا بالعملة الصعبة، نظرا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان”، التقى اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الفلبين.

وأوضح “قاتو” أن عدد العاملين في ليبيا وصل إلى حوالي عشرين ألفا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات.

وقدم القائم بالأعمال، شرحا حول ظروف العاملين في القطاع الصحي، والذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بالكورونا، توفيت منهن ست ممرضات.

من جهته، أبدى “كاجمان”، تقديره لجهود العاملين الفلبيين في ليبيا ، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع هؤلاء العاملين ، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 سنة في ليبيا، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • للاسف العمال والعاملون في ليبيا سيتم صرف مستحقاتهم بالعملة الليبية وليس باي عملة اخرى .
    وسيتم تقييم الاعمال من ادارة المراقبة والمحاسبة المالية في شءون ادارة الحكومة .
    حيث صدرت بعض البيانات بان هناك ليبيين متزوجين من فلبينيات وجنسيات اجنبية للحصول على عملات اجنبية وبيعها فالسوق السوداء بأسعار مخالفة لشروط البنك المركزي الليبي . وهذا يضر بالاقتصاد الليبي بشكل عام .
    والحكومة شكلت فرق امّنً وتحري بملاحقة اي تجار سوق سوداء داخل البلاد .

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  • السؤال هو لماذا السفراء الاجانب في المحميه التركيا طرابلس يجلسوا في كل زنقه ومع من يجدونه ويتناقشوا مع كل من هب ودب في السياسه التي من المفروض ان تكون جلسات السفراء مع الساسه الليبيين وليس مع المليشياوي الجندي مستجد أسامه جويلي أو مع النائب عريف مليشياوي محمد الحداد أليس للسفراء برامج محدده وأماكن محدده لا يغادرونها او لان وضع طرابلس المستعمره من قبل التركيه جعل طرابلس مسلوبة السياده لذلك السفراء لا يتقيدوا ببروتوكولاتهم المعتاده مع الدول ذات السياده او لأنهم شايف وضع المحميه هيدقا وكاله بلا بواب

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