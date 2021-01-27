سفير الفلبين لـ«كاجمان»: نريد صرف مستحقات العاملين الفلبيين في ليبيا بالعملة الصعبة

طلب القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا “ألمار قاتو”، بصرف مستحقات العاملين الفلبيين في ليبيا بالعملة الصعبة، نظرا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالسلام كاجمان”، التقى اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الفلبين.

وأوضح “قاتو” أن عدد العاملين في ليبيا وصل إلى حوالي عشرين ألفا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات.

وقدم القائم بالأعمال، شرحا حول ظروف العاملين في القطاع الصحي، والذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بالكورونا، توفيت منهن ست ممرضات.

من جهته، أبدى “كاجمان”، تقديره لجهود العاملين الفلبيين في ليبيا ، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع هؤلاء العاملين ، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 سنة في ليبيا، على حد قوله.