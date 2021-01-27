اتفاق لتوحيد إدارة الخطوط الجوية الليبية

أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد اسباقة، عن التوصل لاتفاق لتوحيد الشركة في ليبيا، على أن يتم وضع جدول موحد للرحلات بين طرابلس وبنغازي.

وأكد اسباقة، توفير طائرة جديدة لمدينة بنغازي يبدأ العمل بها في الأول من مارس القادم بهدف رفع المعاناة عن المسافرين من المدينة، وتوفير الإيراد الكافي لمرتبات الموظفين.

ويأتي قرار الخطوط الليبية، بعد نحو 4 أشهر على توحيد إدارة الخطوط الجوية الأفريقية فرع مدينة بنغازي، إذ تم اختيار عبد الرحمن صالح زيد رئيسا جديدا للفرع بعد بذل جهود حثيثة لتسليم الأعمال للرئيس الجديد.

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