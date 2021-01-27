خبير دولي يُفصّل موقف مصر من الأزمة الليبية

قال المتخصص في السياسات الدولية، الدكتور حامد فارس، إن السياسات المصرية تجاه الملف الليبي وتعقيداته وتشابكاته تنطلق من ثوابت لا تتزعزع.

وبيّن الدكتور حامد فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، بأن المشهد في ليبيا وتعقيداته يستوجب على القيادة المصرية التعامل معه بكل حكمة وصبر وذلك من خلال فتح آفاق للحوار السياسي ودعم اتفاق وقف إطلاق النار والمساعدة في إيجاد حلول سياسية تجنب الاقتتال.

وفيما يتعلق بالتشكيلات المسلحة المنتشرة غرباً، أوضح حامد فارس أن الموقف المصري واضح تجاه هذه التشكيلات التي يرى فيها خطراً على الأمن الليبي والمصري ولابد من إيجاد حل لها، مؤكداً على أن مصر تعتبر القيادة العامة للجيش الوطني والمشير خليفة حفتر شريكاً أساسيا في صناعة السلام في ليبيا.

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