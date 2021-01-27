الدغيس: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا في ليبيا خلال فصل الشتاء

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، إنه يتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال فصل الشتاء.

وأعرب الدغيس، في تصريحات صحفية، عن قلقه من زيادة حالات الإصابة بكورونا والزحام داخل أماكن العزل، لافتا إلى أن حالات الإصابة يتوقع أن تزيد في أي وقت، مضيفا أن زيادة الإصابات ستشكل ضغطًا على مراكز العزل لاستيعاب حالات الزيادة في الإصابات بكورونا.

وتابع الدغيس أن الكوادر الطبية متوفرة حاليا وتعمل بشكل جيد، مبينا أن الوضع الوبائي في البلاد حتى الآن تحت السيطرة، موضحا أن بعض الحالات لا تحتاج إلى دخول مستشفيات أو مراكز العزل بل تحتاح إلى المتابعة في المنزل فقط، مؤكدا أن الخوف من الحالات الخطيرة التي تتطلب الحجر الصحى.

وحذر الدغيس من التجمعات التي تتسبب في انتشار حالات الإصابة بكورونا أو دخول السلالة الجديدة من الفيروس التي وجدت في بريطانيا وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول إلى ليبيا.

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