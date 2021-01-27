هذا ما جاء في لقاء صنع الله بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل السيد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء في مقر الوطنية للنفط بطرابلس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو والوفد المرافق له.

وقالت المؤسسة في بلاغ لها أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدة جوانب كان أبرزها التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شحّ الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة لتسيير اعمال قطاع النفط في ليبيا.

وقال رئيس مجلس المؤسسة للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهي المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مؤكداً على ضرورة تحييدها عن أي تجاذبات سياسية كمؤسسة سيادية تهم كل الليبيين، مثمناً الدور الكبير الذي لعبه مؤتمر برلين والدعم المقدّم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبيانات والقرارات التي تم اصدارها لأجل تحّييد المؤسسة والحفاظ على كيانها ووحدتها وتجنيبها لأي صراع سياسي، لأجل الشعب الليبي والاجيال القادمة، مؤكداً بأنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي لضمان استخدامها في بناء ليبيا وخدمةً لشعبها و عدم ذهابها الى اللصوص .

من جهته عبر المسؤول الأوروبي عن حرصه على ان تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط الى ان يتم الوصول لتسوية شاملة وواضحة، تتم من خلالها معرفة اين تُصرف هذه الأموال، وان يتم صرفها في البناء والتنمية والتعليم بما يعود بالنفع على كافة شرائح الشعب الليبي بمختلف المناطق، مؤكداً على أن العملية السياسية تسير بشكل جيد، و استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط كونها العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا.