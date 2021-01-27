بطلب من مصر والأردن.. اجتماع عربي طارئ لتحديد استراتيجية بشأن ليبيا

طلبت مصر والأردن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، وذلك يوم 8 فبراير، بهدف تحديد استراتيجية بشأن ليبيا ودفع سبل الاستقرار فيها.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع ترتيب الأولويات العربية بعد المصالحة الخليجية.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، في يونيو الماضي، أنّ التدخل العسكري الخارجي يفاقم الأزمة الليبية، مشددين على رفضهم لنقل المتطرفين والميلشيات الإرهابية إلى ليبيا.

وأعرب الوزراء عن ترحيبهم بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة في ليبيا، داعين الفرقاء الليبيين إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددين على أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا والالتزام بوحدة وسيادة الدولة.

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