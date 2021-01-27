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بطلب من مصر والأردن.. اجتماع عربي طارئ لتحديد استراتيجية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طلبت مصر والأردن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، وذلك يوم 8 فبراير، بهدف تحديد استراتيجية بشأن ليبيا ودفع سبل الاستقرار فيها.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع ترتيب الأولويات العربية بعد المصالحة الخليجية.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، في يونيو الماضي، أنّ التدخل العسكري الخارجي يفاقم الأزمة الليبية، مشددين على رفضهم لنقل المتطرفين والميلشيات الإرهابية إلى ليبيا.

وأعرب الوزراء عن ترحيبهم بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة في ليبيا، داعين الفرقاء الليبيين إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددين على أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا والالتزام بوحدة وسيادة الدولة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • جانحه الدول العربيه لا تتوقعوا منها أي فائده لليبيا او للعرب في صنيعه بريطانيا يوم ارادت بريطانيا الفصل بين العرب والدوله العثمانيه قالت تعالوا أندير لكم جامعه عربيه ومن ذاك اليوم الي اليوم وقرارها بيد بريطانيا و امريكا وهي اول من طالب وهلل بالتدخل الدولي في اضحوكة حماية المغفلين في فبراير 2011 عندما كان القذافي يدافع عن مكتسباته يوم ظن ان ليبيا ستكون ملكه للأبد كامتلاك اي مواطن لمزرعه ملكيه أبديه فموقف أسرائيل من القذافي عام 86 كان افضل من موقف جيرانه العرب العام2011 فعندما وجه رئيس الاداره الأمريكيه اللوم لاسرائيل عام 1986 علي عدم سماحها للطائران الامريكي الانطلاق من أسرائيل لضرب خيمة القذافي كان رد أسرائيل علي الرئيس الامريكي انها تعارض مصالح يا سيادة الرئيس من الافضل لأسرائيل بقاء القذافي خير من أستبداله برئيس عاقل فلم يخطر ببال العرب في الجانحه العربيه عام 2011 ان بقاء القذافي أفضل لليبيا من الدمار واحتراق الاخضر واليابس وبالتالي الخطر يداهم المنطقه العربيه ككل ولكن لعيون امريكا كان العرب اول من طالب الناتو بالتدخل لحماية المغفلين او كما قيل حينها حماية المدنيين فلم تتقاطع مصلحة الدوله العربيه مع مصلحة امريكا وفرنسا وبريطانيا لإزاحة القذافي ودمار ليبيا فالمهم لدي الجانحه العربيه هو رضا الغرب الاستعماري وطالما رضا امريكا والغرب في صب حمم القاذفات الامريكيه من الجو وتوما هوك من البحر علي ليبيا فلا غضاضه ولت اعتراض لدي جانحة الدول العربيه فالمخرج الامريكي عاوز كدا

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